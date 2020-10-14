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    14 октября 2020, 16:59

    МФТИ возглавил рейтинг «предпринимательских» вузов России

    Андрей Иванов

    Московский физико-технический институт занял первую строчку рейтинга «предпринимательских» университетов России. Этот список по итогам третьего исследования составил и опубликовал аналитический центр «Эксперт».
    МФТИ возглавил рейтинг «предпринимательских» вузов России

    «В рейтинг были включены университеты на основе сопоставления международных баз данных Crunchbase, AngelList, Startup Ranking и сервисов LinkedIn, Facebook», — сообщил сайт МФТИ.

    При составлении списка аналитики учитывали семь показателей, которые объединили в две группы: масштаб, успешность и востребованность (35%). Основные критерии оценки — это число стартапов, выпускников-основателей и объем привлеченных стартапами инвестиций.

    Это исследование провели в рамках аналитического проекта, который запустили в 2016 году для оценки вклада российских вузов в развитие национальной экономики.

    Физтех основали в 1951 году. У истоков создания вуза стояли нобелевские лауреаты Петр Капица, Николай Семенов, Лев Ландау и академик Сергей Христианович.