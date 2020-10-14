МФТИ возглавил рейтинг «предпринимательских» вузов России

«В рейтинг были включены университеты на основе сопоставления международных баз данных Crunchbase, AngelList, Startup Ranking и сервисов LinkedIn, Facebook», — сообщил сайт МФТИ.

При составлении списка аналитики учитывали семь показателей, которые объединили в две группы: масштаб, успешность и востребованность (35%). Основные критерии оценки — это число стартапов, выпускников-основателей и объем привлеченных стартапами инвестиций.

Это исследование провели в рамках аналитического проекта, который запустили в 2016 году для оценки вклада российских вузов в развитие национальной экономики.

Физтех основали в 1951 году. У истоков создания вуза стояли нобелевские лауреаты Петр Капица, Николай Семенов, Лев Ландау и академик Сергей Христианович.