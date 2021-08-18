МФО обязали рассказывать больше рассказывать о себе клиентам

В Банке России уточнили стандарты раскрытия сведений о микрофинансовых организациях клиентам. МФО должны оповещать о порядке выдачи займов и привлечении денег, указывать контакты и прочую информацию.

Обновленный перечень требований ЦБ опубликовал 17 августа. На документ обратила внимание газета «Коммерсант». Они вступят в силу с 1 октября.

МФО будут обязаны раскрывать результаты финансово-хозяйственной деятельности, среди которых — нюансы выдачи займов, сведения о руководителях организации, данные о предписаниях, ограничивающих выдачу и привлечение денег. Они должны рассказать клиенту, куда тот может пожаловаться, или как обратиться к финансовому уполномоченному.

Новые требования, считают в регуляторе, позволят сделать работу микрофинансовых организаций более понятной и прозрачной.

Эксперты согласились с обоснованностью требований ЦБ и сочли их соответствующими концепции повышения прозрачности рынка. Меры в том числе направлены на повышение лояльности клиентов.

Благодаря раскрытию информации младшему менеджменту МФО не придется отвечать на лишние дополнительные вопросы и тратить время на разъяснения и консультации. Достаточно будет дать ссылку на соответствующий раздел или предоставить готовый документ.

Не исключено, что в регуляторе устроят массовую дистанционную проверку наличия указанных в перечне сведений на сайтах МФО.