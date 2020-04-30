МФК «Матч Поинт»: новый стиль жизни в мегаполисе

Премиальный квартал «Матч Поинт» — настоящая доминанта Кутузовского проспекта и украшение района Филевский парк. Комплекс предлагает своим жителям совершенно новый стиль жизни в неспящем мегаполисе.

Локация проекта заслуживает особого внимания — престижный запад Москвы, рядом — правительственная трасса, а в нескольких минутах приятной прогулки располагаются станции метро «Парк Победы», «Филевский парк», «Багратионовская» и «Минская». При этом одна из отличительных черт этого комфортного района — постоянное развитие транспортных артерий.

Ценность местоположения определяется и качеством жизни. Запад славится своей экологичностью: благоприятная роза ветров, крупные зеленые массивы, отсутствие каких-либо промышленных производств. Приятным дополнением послужат социальное окружение и развитая инфраструктура. Неподалеку от квартала «Матч Поинт» несколько рейтинговых школ и престижные вузы, в шаговой доступности детские сады и центры развития. Жители по достоинству оценят обилие спортивных комплексов и торговых центров. В частности, в состав квартала уже входит собственная волейбольная арена на 3500 зрителей.

Что касается инфраструктуры комплекса «Матч Поинт», то все самое лучшее вы можете получить именно здесь. Помимо комфортных апартаментов и безопасного двора, к услугам жителей супермаркет, кафе, салоны красоты, детский центр, фитнес и многое другое.

Если все-таки вся ваша семья предпочитает проводить выходные вне дома, то помните, что Кутузовский проспект — важный культурный центр города. Здесь расположены Триумфальная арка, Парк Победы, парк культуры и отдыха «Фили», музей-панорама «Бородинская битва», культовый кинотеатр «Пионер», несколько театров, включая знаменитую Мастерскую Петра Фоменко и Театр кошек Юрия Куклачева, а также другие знаковые достопримечательности.

Архитектурную концепцию квартала «Матч Поинт» разработало столичное бюро «Группа АБВ». Стилистику апарт-комплекса архитекторы определили как легкая классика. Важной задачей было идеально вписать проект в локацию. При этом комплекс выглядит не тяжеловесно-солидным, а свежим и современным.

Фасады квартала изящны и монументальны. Они подчеркивают не только историческую составляющую района, но и близость делового центра города, динамичность образа жизни будущих жителей. Большую часть площади фасадов занимает панорамное остекление, но по-особенному привлекательной деталью становится облицовка поверхности натуральным камнем. Юрский мрамор светло-бежевого оттенка, благородство которого оттеняют стальные композитные панели. Для придания эффектного объема использованы декоративные элементы: карнизы, вертикальные и горизонтальные молдинги, решетки и стеклянные узорные элементы ограждения лоджий.

Закрытый внутренний двор — гордость комплекса «Матч Поинт». В проекте успешно реализована концепция «двор без машин» — въезд автомобилей на территорию закрыт. Исключение касается только спецтранспорта. Пространство двора площадью порядка 4,5 тысячи квадратных метров разделено на две зеркальные части, которые изолированы друг от друга с помощью ландшафтных решений.

Для жителей комплекса предусмотрены зона воркаута, беговая дорожка длиной 185 метров и тренажеры. Детям по душе придется игровой комплекс с горками, качелями и скамейками из природных материалов. На территории высажены деревья и кустарники — сирень, гортензия, спирея, калина, можжевельник, пихта, туя… Природный ландшафт же будет создан с помощью покрытия из натурального камня, песка и гальки.

В составе «Матч Поинт» возведена крытая спортивная волейбольная арена. Жители квартала смогут посещать международные соревнования, фитнес-клуб, тренажерный зал и групповые занятия на любой вкус.

Подземная часть комплекса занимает всю территорию, здесь обустроен просторный трехуровневый паркинг на 1602 машино-места. При необходимости можно воспользоваться зарядками для электромобилей. Кроме того, желающие могут дополнительно приобрести кладовые помещения для хранения сезонных вещей.

Жилая часть квартала «Матч Поинт» состоит из четырех секций переменной этажности — от 12 до 28 этажей.

Дизайн внутренних пространств и общественных интерьеров выполнен по авторскому проекту в соответствии с общей концепцией. Основные акценты сделаны на использовании благородного дерева и металла. В вестибюле предусмотрены стойка ресепшен, санузел и зона для ожидания гостей.

В корпусе обустроен 1551 апартамент площадью от 28 до 185 квадратных метров. Планировки же на любой вкус — 46 возможных вариантов. Из апартаментов открываются потрясающие виды на Парк Победы, самый высокий памятник в России — монумент Победы на Поклонной горе, Триумфальную арку и деловой центр Москва-Сити.

Высота потолков в апартаментах зависит от этажа и варьируется от 3,1 до 4 метров. Важное отличие лотов — число санузлов. В апартаментах с двумя и более спальнями предполагается два санузла, а в самых больших — три. В каждом апартаменте установлены двухкамерные стеклопакеты с хорошей звукоизоляцией — это особые шумозащитные окна с алюминиевыми переплетами с тройным остеклением и твердым селективным покрытием.

С первого по 24 этаж предусмотрено стандартное открывание окон, а с 25 по 28 — при помощи фрамуг с электрическим приводом. Лоджии апартаментов остеклены бескамерным стеклопакетом. В лотах устроена вентиляция с естественным притоком и механическим удалением воздуха из кухонь и санузлов. Установить кондиционеры жители могут самостоятельно на стадии чистовой отделки, для этого подготовлены пазы. Наружные блоки устанавливаются в специально отведенные места.

Покой и безопасность жителей обеспечивают круглосуточная охрана и видеодомофонная связь, которой оборудованы все входные группы. Во всех апартаментах установлена современная система пожарной безопасности. В межквартирных коридорах комплекса установлены системы сигнализации и оповещения, противодымная вентиляция и спринклерное пожаротушение.