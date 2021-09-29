Межуниверситетский кампус намерены создать в Тюмени

Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал о планах создать межуниверситетский кампус, который объединил бы все региональные вузы. Об этом сообщил «ФедералПресс».

«Город меняется, и важно все усилия по формированию особой социокультурной среды направить на создание особого интеграционного проекта», — обратил внимание Моор.

Он выразил уверенность, что кампус может стать уникальной площадкой для креативных индустрий и научных исследований. Отмечается, что благодаря этому получиться сформировать особую среду со своим интеллектуальным и социокультурным контентом.