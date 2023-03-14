Общество 14 марта 2023, 12:03 Межрегиональные учения спасателей «Безопасная Арктика — 2023» пройдут на Ямале

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Сотрудники МЧС из девяти северных регионов примут участие в учениях «Безопасная Арктика — 2023», которые пройдут в Салехарде, Лабытнанги и в Новом Уренгое. Об этом сообщил сайт «Красный Север».

Отмечается, что в ходе учений спасатели отработают условную аварию на сети связи, ликвидируют разлив нефти на водоеме и потушат пожар на газовой скважине.

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По данным Nation News, на межрегиональных учениях также представят выставку спецтехники, которая была разработана специально для Крайнего Севера.

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