Общество 16 ноября 2022, 16:09 Межнациональный фестиваль в 20-й раз состоялся в Краснодаре

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Фестиваль под название «Краснодар — город межнационального сотрудничества» состоялся 20-й раз. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодара.

Мероприятие проходило в Краснодарской филармонии имени Г. Ф. Пономаренко. Творческие коллективы из разных стран, в том числе грузинский, греческий, дагестанский и армянский исполнили на сцене различные номера, показывающие культуру их народов.

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«Городской фестиваль национальных культур помогает укреплению дружбы народов», — заявил глава Краснодара Евгений Наумов.

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