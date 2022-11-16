16 ноября 2022, 16:09
Межнациональный фестиваль в 20-й раз состоялся в Краснодаре
Фестиваль под название «Краснодар — город межнационального сотрудничества» состоялся 20-й раз. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодара.
Мероприятие проходило в Краснодарской филармонии имени Г. Ф. Пономаренко. Творческие коллективы из разных стран, в том числе грузинский, греческий, дагестанский и армянский исполнили на сцене различные номера, показывающие культуру их народов.
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«Городской фестиваль национальных культур помогает укреплению дружбы народов», — заявил глава Краснодара Евгений Наумов.
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