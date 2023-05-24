Общество 24 мая 2023, 02:32 Межнациональных конфликтов стало меньше в России за время СВО Игорь Баринов: опросы показали сплочение и поддержку СВО подавляющим большинством россиян РИА «Новости»

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Глава Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов сообщил, что за время СВО в стране зафиксировано снижение межнациональных конфликтов. По его словам, показатель общероссийской гражданской идентичности в 2022 году вырос на 3,9 пункта и составил 94,2%, написала «Парламентская газета».

За три года агентству удалось разрешить более 200 ситуаций, связанных с межэтническими и межконфессиональными противоречиями.

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«Попытки вбить клин между национальностями и конфессиями в нашей стране находят слабый отклик в российском обществе. Наоборот, можно говорить о снижении числа конфликтных ситуаций. Социологические опросы показали сплочение и поддержку СВО подавляющим большинством россиян», — рассказал Баринов.

Важным инструментов профилактики в этом плане является мониторинг, в том числе с помощью государственной информационной системы, региональные сегменты которой развернуты в большинстве субъектов федерации. Создание в 2022 году Ситуационного центра ФАДН позволило увеличить объем выявляемой информации, способной негативно повлиять на состояние межнациональных и межконфессиональных отношений, и наладить оперативное взаимодействие с региональными администрациями.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин проведет заседание Совета по межнациональным отношениям, совещание с кабмином и постоянными членами Совета безопасности.