Межевание жилых кварталов запущено в Москве. Теперь можно оформить общую долевую собственность

В 2021 году в 11 округах Москвы утвердили 95 проектов межевания территорий под 574 многоквартирными домами. Их общая площадь составила 585 гектаров. У жителей теперь есть возможность оформить землю в общую долевую собственность.

Межевание территорий

До 2019 года постановка участков под жилыми домами на кадастровый учет происходила по заявкам горожан и за их средства. Но с августа 2019 года эту работу начали выполнять власти города за счет бюджетного финансирования. Теперь межевание территорий под жилыми домами сделало возможным оформление общей долевой собственности.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, менее чем за год сотрудники департамента городского имущества очертили границы участков для 574 многоэтажных домов.

«Они входят в 95 проектов межевания территорий общей площадью 585 гектаров в одиннадцати округах столицы, кроме Зеленограда. Эти работы выполнены за счет средств бюджета города», — добавил заместитель мэра.

Ефимов отметил, что в 2020 году специалисты разработали 65 проектов межевания на территории площадью 590 гектаров. На ней находилось 573 многоквартирных дома. Теперь, когда земельные участки поставлены на кадастровый учет, собственники могут зарегистрировать права общей долевой собственности и пользоваться земельными участками по своему желанию. Жильцы могут обустроить спортивную площадку, место для выгула домашних животных и парковку.

Всего утвердили 3,9 тысячи проектов площадью более 50 тысяч гектаров. К следующему году межевание проведут на всей территории домов старого фонда столицы.

Под контролем жителей

Жители обсуждают каждый проект перед его утверждением на сайте «Активный гражданин». Они могут высказать свои пожелания и критику относительно границ территорий у домов. Разработчики учитывают их при утверждении проекта.

Анонс каждой общественной дискуссии можно найти сайте проекта, официальном портале мэра и правительства города Москвы mos.ru, а также на сайтах префектур и муниципалитетов. Информацию можно найти на стендах в тех районах, где запланировано межевание. Жителям на электронную почту и в личный кабинет портала mos.ru также приходит рассылка.

В районе Некрасовка жители на улицах Покровка и Ухтомского Ополчения попросили увеличить участки земли и скорректировать близлежащую территорию, чтобы можно было обустроить удобную парковку. Инициативу поддержали мундепы, а при утверждении проекта пожелания горожан учли.

По словам Министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, больше всего проектов с января этого года утвердили в ТиНАО. Там одобрили 21 проект площадью 160 гектаров. На них находится 183 жилых дома в муниципальных образованиях Киевский, Вороновское, Кленовское, Кокошкино, Краснопахорское, Новофедоровское, Щаповское, Филимоновское, Марушкинское.

«За это же время в Северном административном округе одобрили 19 проектов межевания территорий общей площадью около 100 гектаров с 115 жилыми домами», — добавил Гаман.

Эти дома находятся в районах Коптево, Левобережный, Аэропорт, Войковский, Тимирязевский, Бескудниковский, Головинский, Хорошевский, Беговой и Восточное Дегунино.

В соседнем Юго-Восточном административном округе утвердили 10 проектов на 75 гектаров земли. Они охватили 80 многоквартирных домов в районах Кузьминки, Выхино-Жулебино, Рязанский, Люблино, Некрасовка, Печатники, Лефортово и Текстильщики.

Этапы оформления

Для оформления земли и прилегающих территорий в собственность нужно пройти три этапа. Это межевание квартала, где находится жилище, постановка на кадастровый учет участка и регистрация прав общей долевой собственности. Жители столицы могут пройти этапы бесплатно.

Собственник жилого и нежилого помещений в многоквартирном доме имеет право подать заявление о проведении кадастровых работ за счет города в департамент городского имущества. После того как землю поставили на кадастровый учет, собственник получает право общей долевой собственности на этот участок. Чтобы зарегистрировать это право в Едином государственном реестре недвижимости, придется обратиться управление Росреестра по Москве.

Получить информацию обо всех одобренных проектах межевания можно на сайте mos.ru, на странице департамента городского имущества. Жители также могут прибегнуть к помощи Интегрированной автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности города Москвы. Все материалы по проектам и итоги обсуждений доступны на сайте проекта «Активный гражданин».