Международный терминал D в Шереметьево снова начал работу

Международный терминал D аэропорта Шереметьево возобновил работу с 27 июля. Из-за пандемии коронавируса его закрывали, так как значительно уменьшился пассажиропоток.

Теперь аэропорт открыт целиком и готов принимать пассажиров из-за рубежа с учетом всех правил безопасности, об этом сообщается на официальном сайте Шереметьево.

Кроме того, с 15 июля в аэропорту возобновились поездки между терминалами: пассажиры снова могут воспользоваться межтерминальными поездами.

Шереметьево стал первым в мире аэропортом, где пассажиры могут сделать тест на коронавирус. Его проводят в медицинском пункте аэропорта, с 27 июля — и в международном терминале D. Результат известен уже через час или даже раньше.

Сама лаборатория помещается в двух чемоданах: в одном — выделительная станция, в другом — анализатор. Справку, подтверждающую положительный или отрицательный анализ, могут выдать на руки или отправить на электронную почту пассажира. Более того, она предоставляется как на русском, так и на английском языке. Стоимость теста составляет 2750 рублей.