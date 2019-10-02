Международный список пород собак пополнила якутская лайка
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что в список пород собак, признанных Международной кинологической федерацией, на предварительной основе вошла якутская лайка. Об этом сообщило РИА «Новости».
По словам Голубева, якутская лайка получила номер стандарта 365. Он подчеркнул, что попадание в список МКФ — это большой успех для российских селекционеров. Якутская лайка стала уже 11 породой, выведенной в России, которая признана на международном уровне.
Сайт «Аргументы и факты» напомнил, что МКФ создали в 1911 году для защиты и развития кинологии. В организацию входят 98 государств.