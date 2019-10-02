Международный список пород собак пополнила якутская лайка

По словам Голубева, якутская лайка получила номер стандарта 365. Он подчеркнул, что попадание в список МКФ — это большой успех для российских селекционеров. Якутская лайка стала уже 11 породой, выведенной в России, которая признана на международном уровне.

Сайт «Аргументы и факты» напомнил, что МКФ создали в 1911 году для защиты и развития кинологии. В организацию входят 98 государств.