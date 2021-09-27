Международный соколиный центр появится на Ямале

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и советник президента Российской Федерации Антон Кобяков обсудили проект по сохранению редких видов крупных хищных птиц в регионе. Для этих целей будет построено несколько международных соколиных центров, написало ИА «Север-Пресс».

«Мы намерены бороться с браконьерством, привлекать внимание общественности к экологическим вопросам и проблеме сохранения биоразнообразия. Благодаря комплексной работе, сотрудничеству орнитологов, экологов и представителей органов власти мы рассчитываем укреплять орнитологический баланс регионов России, превращать их в интересные места для безопасного экотуризма», — сообщил Кобяков.

В свою очередь Артюхов добавил, что приоритетом для региона является сохранение уникальной природы Арктики. Первый такой центр, который начали строить на Камчатке, позволит объединить усилия лучших ученых страны для восстановления популяции птиц.