Общество 14 марта 2024, 12:01 Международный семинар по традиционной медицине коренных народов пройдет в ЯНАО

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В поселке Горнокнязевск в ЯНАО 22 марта пройдет семинар ассоциации «Оленеводы мира», посвященный традиционной медицине коренных народов. Об этом написал сайт URA.RU.

В этот день в поселке соберутся около 50 представителей коренных народов из Якутии, Тувы, Бурятии, Камчатки, Сахалина, НАО, Коми, ХМАО, Хабаровского края, Иркутской области, сообщил RT.

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Гостей мероприятия ждут дискуссионные площадки, мастер-классы и презентации, где будут обсуждаться традиционные методы поддержания здоровья. Участники обменяются знаниями и опытом.