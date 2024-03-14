14 марта 2024, 12:01
Международный семинар по традиционной медицине коренных народов пройдет в ЯНАО
В поселке Горнокнязевск в ЯНАО 22 марта пройдет семинар ассоциации «Оленеводы мира», посвященный традиционной медицине коренных народов. Об этом написал сайт URA.RU.
В этот день в поселке соберутся около 50 представителей коренных народов из Якутии, Тувы, Бурятии, Камчатки, Сахалина, НАО, Коми, ХМАО, Хабаровского края, Иркутской области, сообщил RT.
Реклама
Гостей мероприятия ждут дискуссионные площадки, мастер-классы и презентации, где будут обсуждаться традиционные методы поддержания здоровья. Участники обменяются знаниями и опытом.
Реклама
Реклама