Общество 25 мая 2023, 17:54 Международный кинофорум «Золотой витязь» стартовал в Чечне

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Торжественная церемония открытия международного кинофорума «Золотой витязь» прошло в Грозном во Дворце торжеств имени Дагуна Омаева. Об этом сообщили на сайте телеканала ОТР.

В ходе фестиваля покажут 150 конкурсных и 12 внеконкурсных работ из 20 разных стран. Также в программу мероприятия войдут творческие встречи с представителями творческих профессий и мастер-классы актеров театра и кино.

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Отмечается, что завершится кинофорум «Золотой витязь» 31 мая.