25 мая 2023, 17:54
Международный кинофорум «Золотой витязь» стартовал в Чечне
Торжественная церемония открытия международного кинофорума «Золотой витязь» прошло в Грозном во Дворце торжеств имени Дагуна Омаева. Об этом сообщили на сайте телеканала ОТР.
В ходе фестиваля покажут 150 конкурсных и 12 внеконкурсных работ из 20 разных стран. Также в программу мероприятия войдут творческие встречи с представителями творческих профессий и мастер-классы актеров театра и кино.
Реклама
Отмечается, что завершится кинофорум «Золотой витязь» 31 мая.
Чечня
Фестивали
Реклама
Реклама