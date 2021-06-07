Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» пройдет в Казани с 8 по 10 сентября. Распоряжение об этом подписал президент Владимир Путин.

Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Форум был учрежден в 2009 году. Впервые его провели в столице Татарстана. Его участниками становятся тысячи людей, в том числе главы международных и всероссийских спортивных организаций, ученые, представители олимпийского и паралимпийского движений, бизнес-сообщества, сотрудники федеральных и региональных органов власти.

В 2019 году Путин подписал указ, согласно которому форум «Россия — спортивная держава» станет ежегодным. В октябре прошлого года мероприятие должно было пройти в Екатеринбурге, но его перенесли из-за пандемии коронавируса.