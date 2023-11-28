Общество 28 ноября 2023, 15:27 Международный форум БРИКС Fashion Summit открылся в Москве

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Международный форум БРИКС Fashion Summit с участием дизайнеров из Китая, России, Бразилии, Индии, Белоруссии и других стран открылся в Москве. Об этом сообщили на сайте телеканала ОТР.

Накануне состоялся предпоказ более 30 коллекций российских дизайнеров в ГУМе. Все свои идеи они представят зрителям и своим коллегам уже на площадках большого форума.

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Отмечается, что зрители Fashion Summit смогут поучаствовать в мастер-классах, посетить шоу-румы и купить одежду из представленных на дефиле коллекций.