28 ноября 2023, 15:27
Международный форум БРИКС Fashion Summit открылся в Москве
Международный форум БРИКС Fashion Summit с участием дизайнеров из Китая, России, Бразилии, Индии, Белоруссии и других стран открылся в Москве. Об этом сообщили на сайте телеканала ОТР.
Накануне состоялся предпоказ более 30 коллекций российских дизайнеров в ГУМе. Все свои идеи они представят зрителям и своим коллегам уже на площадках большого форума.
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Отмечается, что зрители Fashion Summit смогут поучаствовать в мастер-классах, посетить шоу-румы и купить одежду из представленных на дефиле коллекций.
Мода
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