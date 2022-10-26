Международный форум «Безопасность и охрана труда» откроется в Москве 6 декабря | 360°

Общество 26 октября 2022, 20:24 Международный форум «Безопасность и охрана труда» откроется в Москве 6 декабря

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Международный форум и 26-я специализированная выставка «Безопасность и охрана труда» пройдут в Москве с 6 по 9 декабря. Мероприятия будут организованы на территории ЦВК «Экспоцентр».

Форум «Безопасность и охрана труда» является площадкой для обсуждения вопросов создания и обеспечения безопасных условий труда на каждом рабочем месте и защиты населения. Также здесь презентуют современные технологии в области автоматизации процессов, обеспечивающих безопасность работника в разных аспектах деятельности.

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Организаторами мероприятий уже на протяжении 30 лет являются Минтруда и соцзащиты Российской Федерации и Ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ.

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Участников форума ждут деловая программа, мастер-классы, онлайн-конференции и соревнования.