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    02 июня 2021, 19:53

    Международный фестиваль цветов перенесли в Санкт-Петербурге

    Полина Петрова

    Международный фестиваль цветов в Санкт-Петербурге перенесли по причине рекомендаций Роспотребнадзора, сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на официальное сообщество организации во «ВКонтакте».

    Международный фестиваль цветов перенесли в Санкт-Петербурге

    По словам организаторов, мероприятие этим летом обязательно состоится. По данным городского туристического портала Visit-Petersburg, оно пройдет 1 августа.

    Фестиваль цветов это праздник, посвященный флористическому искусству. В рамках мероприятия на Невском проспекте проходит и парад цветов. В нем принимают участие лучшие флористы России и мира.