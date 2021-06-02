Международный фестиваль цветов перенесли в Санкт-Петербурге

Международный фестиваль цветов в Санкт-Петербурге перенесли по причине рекомендаций Роспотребнадзора, сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на официальное сообщество организации во «ВКонтакте».

По словам организаторов, мероприятие этим летом обязательно состоится. По данным городского туристического портала Visit-Petersburg, оно пройдет 1 августа.

Фестиваль цветов это праздник, посвященный флористическому искусству. В рамках мероприятия на Невском проспекте проходит и парад цветов. В нем принимают участие лучшие флористы России и мира.