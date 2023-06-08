Общество 08 июня 2023, 11:38 Международный фестиваль йоги пройдет в московском парке «Музеон» Мэрия Москвы: в парке искусств «Музеон» пройдет фестиваль йоги IX Himalaya Yogamodern

Читать 360tv в

В парке искусств «Музеон» 10 июня пройдет Международный фестиваль йоги IX Himalaya, сообщили в московской мэрии.

На мероприятии 75 российских школ йоги предложат занятия и лекции о практике и философии индийской практики.

Реклама

Фестиваль откроется в 8:00 на террасе сухого фонтана с комплекса упражнений «Приветствие солнцу».

На Центральной площади перед Новой Третьяковкой и на сцене Nova все желающие смогут попрактиковать медитацию. В павильоне «Школа» прочитают лекции о здоровье и искусстве счастливой жизни.

Для детей в «Зеленой школе» создадут специальную зону, где они смогут рисовать мандалы и заниматься йогой под присмотром инструкторов.

В куполе Alpbau обустроят зону современной йоги, где пройдут лекции о мантрах, мастер-класс по раскрытию голоса и другие занятия. На зеленой лужайке напротив памятника Лермонтову проведут тренировки по йоге в гамаках.

Посмотреть подробную программу и зарегистрироваться можно на сайте мероприятия.

Авторы: