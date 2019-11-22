Международный День сыновей отметят в России 22 ноября

День сына или День сыновей ежегодно отмечают во всем мире. В России этот молодой праздник приходится на 22 ноября.

День сына — довольно молодой праздник, поэтому точно не известно, кто его придумал и где он появился. Однако цель Дня сына или Дня сыновей в очередной раз напомнить о семейных ценностях и показать важность отношения отцов и детей.

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День сына — это уже третий повод поздравить представителей сильного пола в ноябре. Так, 19 ноября в этом году мир отмечал Международный мужской день, на следующий день праздновался Всемирный день ребенка. Надо отметить, что 25 апреля в мире отмечают День дочери.

Одна из причин создания Дня сыновей — попытка обратить внимание общества на то, как важно и как сложно воспитывать сына. Ведь мальчики — это будущие лидеры, отцы, ролевые модели уже для своих детей. Особенно важно помнить об этом в быстро меняющихся реалиях современного мира, где популярность набирают такие движения, как #metoo.

Никаких особых традиций празднования этого дня нет. Лучшее, что могут сделать мамы и папы — это уделить внимание своему ребенку. Взрослые сыновья также могут в этот день провести время со своими родителями.

День сына празднуют в преддверии Дня матери. В России его отмечают 24 ноября. Этот праздник стал действительно популярным во всем мире. Особенно это стало видно с появлением социальных сетей. В этот день люди выкладывают на своих страничках фото со своими матерями и поздравляют их с праздником.

Также в мире существует традиция отмечать и День отца. В России он выпадает на третье воскресенье июня. Пока у россиян он не нашел большой популярности. Тем не менее День отца получил официальный статус в Архангельской, Волгоградской, Вологодской, Курской, Липецкой и Ульяновской областях. Интересно, что в каждом из этих регионов жители празднуют День отца в определенную дату. Так, в Волгоградской области он приходится на 1 ноября, а в Вологодской — на второе воскресенье декабря.