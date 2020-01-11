Международный День «спасибо» начали отмечать в странах мира

Международный день спасибо отмечается 11 января. Эту дату утвердили по инициативе ЮНЕСКО и ООН, чтобы подчеркнуть значимость вежливости и добродушия. В этот день различные мероприятия с благодарственными речами отмечают по всему миру.

Во многих путеводителях туристам советуют перед поездкой выучить как произносится слово «спасибо» на языке страны пребывания. Это позволит сразу расположить к себе местных жителей, повысит качество обслуживания и сделать отдых приятным.

Психологи советуют говорить «спасибо», смотря в глаза собеседнику, тогда благодарность будет считаться искренней. Не помешает при произношении «спасибо» еще и улыбка, чтобы подчеркнуть честность своей благодарности.

Русское слово «спасибо» сформировалось из словосочетания «спаси Бог». По мнению историков в обиход его ввел протопоп Аввакум, который заменял слово «благодарствую» на православное «спаси Бог» из которого после и образовалось традиционное «спасибо».

Международный день «спасибо» отмечается в десятках стран. В этот день проходят благотворительные акции, а также познавательные мероприятия о происхождении слова «спасибо» на местных языках.