Международный день семей отметят в Салехарде

В Салехарде 15 мая в Международный день семей власти города проведут эстафету под названием «Папа, мама, я — спортивная семья». Об этом написало ИА «Север-Пресс».

«Международный день семьи — это прекрасный праздник, который успел завоевать особое место в сердцах ямальцев, ведь семья — самое дорогое для каждого человека», — сказал президент олимпийского совета ЯНАО Мухарбек Хосроев.

Соревнования пройдут в игровом зале Центра культуры и спорта «Геолог». Регистрация участников, среди которых должны быть мама, папа и ребенок от четырех до девяти лет, начнется в 11:30.