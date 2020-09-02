Международный арктический форум пройдет в Санкт-Петербурге в 2021 году

Соответствующий документ опубликовало правительство РФ. Отмечается, что на петербургскую площадку прибудут представители бизнеса, судостроения, туризма и эксперты по языкам малых народов Севера.

«При этом хочу напомнить, что России в 2021 году будет передано председательство в Арктическом совете, так что это будет вдвойне важное мероприятие», — приводит слова Батанова РИА ФАН.

По словам вице-губернатора, с каждым годом у Санкт-Петербурга и Севера появляется все больше общих проектов.