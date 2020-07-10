АТОР назвала условия возвращения международных перелетов
Об этом рассказала директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, пишут РИА «Новости».
«Минтранс совместно со штабом по распространению коронавируса будет принимать решение о том порядке, с какими странами что открывать, и эти страны могут попасть в так называемый первый этап. При этом сроки первого этапа отнюдь не завтра», — пояснила она.
Ломидзе добавила, что также важным критерием для восстановления перелетов будет готовность этих стран аналогично открыть границы для россиян.
Она напомнила о решении Евросоюза, в котором Россия еще находится в списке тех стран, которые неблагополучны с точки зрения распространения заболевания.
«Таким образом, у нас получается как минимум две стадии — определение сроков первого этапа открытия авиасообщения с зарубежными странами, и вторая стадия — готовность этих стран, которые мы признали безопасными, принимать наших граждан. Только после этого будет понятно, когда откроется авиасообщение», — заключила представитель АТОР.
Ранее вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко заявил, что Россия не станет возобновлять международные перелеты в условиях опасности новой вспышки коронавирусной инфекции.