АТОР назвала условия возвращения международных перелетов

Роспотребнадзор опубликовал список безопасных, с точки зрения эпидобстановки, стран. Однако для возобновления рейсов нужно соблюдение нескольких критериев.

Об этом рассказала директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, пишут РИА «Новости».

«Минтранс совместно со штабом по распространению коронавируса будет принимать решение о том порядке, с какими странами что открывать, и эти страны могут попасть в так называемый первый этап. При этом сроки первого этапа отнюдь не завтра», — пояснила она.

Ломидзе добавила, что также важным критерием для восстановления перелетов будет готовность этих стран аналогично открыть границы для россиян.

Она напомнила о решении Евросоюза, в котором Россия еще находится в списке тех стран, которые неблагополучны с точки зрения распространения заболевания.

«Таким образом, у нас получается как минимум две стадии — определение сроков первого этапа открытия авиасообщения с зарубежными странами, и вторая стадия — готовность этих стран, которые мы признали безопасными, принимать наших граждан. Только после этого будет понятно, когда откроется авиасообщение», — заключила представитель АТОР.

Ранее вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко заявил, что Россия не станет возобновлять международные перелеты в условиях опасности новой вспышки коронавирусной инфекции.