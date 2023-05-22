Общество 22 мая 2023, 10:53 Международные выставки и бизнес-миссии проведут для предпринимателей Москвы до конца года Заммэра Москвы Сергунина: для бизнесменов открыли выставки и организовали поездки Сайт мэра и правительства Москвы

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До конца этого года для столичных предпринимателей проведут 17 международных выставок и бизнес-миссий. Зачем организуют такие мероприятия, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

«Компании из разных сфер находят рынок сбыта. С 2017 года участниками международных выставок и бизнес-миссий стали три тысячи московских предприятий. Многие из них заключили контракты с коллегами из ОАЭ, Индии, Алжира, Саудовской Аравии, Индонезии и других стран», — прокомментировала она.

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Сергунина уточнила, что под бизнес-миссиями имеют в виду организацию поездок заграницу, проведение онлайн-переговоров и реверсных встреч с покупателями из разных стран.

Столичные компании уже представили товары и услуги на медицинской выставке Expomed Eurasia в Турции, оборудование для транспортной отрасли и логистические услуги — на UzTechTransExpo в Узбекистане, электронику — на форуме TIBO в Минске. Впервые стенд Made in Moscow открыли на мероприятии Gulfood в ОАЭ, который посвятили пищевой промышленности.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, какие IT-технологии внедряют на культурных и творческих пространствах столицы.