Международные эксперты признали российского кистевого хирурга лучшим в мире

Руководитель Центра хирургии кисти ММЦ «СОГАЗ», доктор Андрей Жигало вошел в топ-3 лучших кистевых хирургов мира.

Кистевой хирург и травматолог Андрей Жигало стал первым российским врачом, признанным Международным обществом контрактуры Дюпюитрена. В конце января на тематическом заседании эксперты данной организации выбрали трех врачей, внесших наибольший вклад в лечение болезни. Признания международных специалистов удостоился и наш соотечественник.

Контрактура Дюпюитрена или ладонный фиброматоз является одной из распространенных патологий кисти рук: от нее страдает около 3% жителей планеты. Почетная премия Общества присуждается ежегодно лучшим специалистам мира, борющимся с данным недугом. Ее вручают за выдающиеся научные публикации о патологии и иные достижения врачей в этой области. Признанием неоценимого личного вклада является вхождение в Зал славы Общества.

Россиянин Андрей Жигало на сегодня первый и единственный гражданин нашей страны, удостоившийся такой чести. За 14 лет работы он помог около 7 тыс. пациентов, страдающих этой болезнью. Стоит отметить, что используемая им уникальная методика позволяет всего за 20 минут без серьезного внутреннего вмешательства вернуть человеку подвижность кисти. При этом длительная реабилитация после такой операции не требуется. Коллеги поздравили доктора Жигало и пожелали ему здоровья и новых свершений.