Международную торговлю углеродными единицами обсудят на ПМЭФ-2022

Экспертная дискуссия «Международная торговля углеродными единицами: российский потенциал» пройдет в рамках деловой программы 25-го Петербургского международного экономического форума. Модератором дискуссии выступит зампредседателя правления Газпромбанка Елена Борисенко.

«Текущая геополитическая ситуация не отменяет тех глобальных трендов, которые образовались в мире за последние 30 лет, начиная с Саммита Земли 1992 года в Рио-де-Жанейро. Более того, необходимость решения проблематики изменения климата приобрела еще большую актуальность. Еще больше увеличилась значимость нашей страны в благополучной климатической повестке мира», — отметила Елена Борисенко.

Она подчеркнула, что разработка единых правил по созданию, оценке и торговле углеродными единицами и углеродными квотами станет одним из важнейших механизмов настоящего энергоперехода и важным вкладом в экологию России.

«С этого года мы начинаем развивать рынок углеродных единиц в Российской Федерации, учитывая общемировой тренд, создаем лучшие практики для всех стран ЕАЭС. Планируем представить первые результаты в рамках 27-й Конференции сторон самочной конвенции ООН об изменении климата, которая пройдет в Египте в ноябре этого года», — добавила зампредседателя правления «Газпромбанк» Елена Борисенко.

В рамках встречи эксперты обсудят специфику архитектуры формирующегося национального рынка углеродных единиц и существующий опыт участников добровольных рынков углеродных единиц, а также возможности по интеграции национального рынка углеродных единиц в инфраструктуру рынков евроазиатского региона.

Международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге 15–18 июня в КВЦ «Экспофорум».