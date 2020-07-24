Международную гуманитарную премию создадут в России

Идеи к началу осени должны представить Росмолодежь, МИД РФ, Минфин, Ассоциация волонтерских центров. Награды будут присуждать иностранцам и организациям, которые внесли большой вклад в решение важных гуманитарных проблем и укрепление международного гуманитарного сотрудничества. На создание премии будут выделены средства из федерального бюджета.

Тем временем в мире обсуждают разговор Владимира Путина с американским президентом Дональдом Трампом. Беседа прошла 23 июля. После нее американский лидер заявил о сложной ситуации с коронавирусом в России. В частности, хуже всего дела, по его словам, обстоят в Москве.

Однако оказалось, что глава Белого дома превратно понял коллегу. «В Москве действительно все очень неплохо, и именно об этом и проинформировал своего американского коллегу президент России в ходе вчерашнего телефонного разговора», — уточнил позже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.