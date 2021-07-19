Между сокращением транспортного налога и количеством ДТП не нашли связи

В МВД предложили снизить ставку транспортного налога, а также стоимость полиса ОСАГО, чтобы мотивировать водителей чаще проходить техосмотр. Технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов рассказал «ПолитЭксперту», почему, по его мнению, эта идея не сработает.

Рязанов подчеркнул, что инициатива, скорее всего, не будет одобрена ни властями, ни страховыми компаниями. Страховщики и так жалуются на убытки, а для правительства невыгодно снижать транспортный налог, так как это негативно отразится на бюджете.

Но главная проблема в том, что снижение налога и стоимости полиса не снизит количество ДТП (а именно это является конечной целью). Если водители и начнут проходить техосмотр чаще, это мало на что повлияет, поскольку аварии чаще всего происходят из-за безответственности водителей, а не из-за неисправности автомобиля. По статистике из всех ДТП в России только 0,01% происходит из-за поломки машины.

«Прежде всего, стимулом для прохождения техосмотра для каждого автомобилиста должна стать ответственность за свою жизнь и окружающих, когда он выезжает на проезжую часть, не имея уверенности в исправности авто. Другим, более действенным способом, на мой взгляд, остаются штрафы с камер видеонаблюдения, которые с марта 2022 года будут фиксировать автомобили, номера которых не занесены в единый реестр ТО, и за отсутствие действующей диагностической карты выставлять штрафы в размере 2000 рублей». — заключил эксперт.