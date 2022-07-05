Между Ростовской областью, ДНР и ЛНР запланировали запустить железнодорожное сообщение

Железнодорожное сообщение планируется запустить между Ростовской областью, ДНР и ЛНР. Об этом заявил губернатор региона Василий Голубев на международной промышленной выставке «Иннопром».

О планах по запуску железнодорожного сообщения Голубев рассказал в комментарии ТАСС. Он указал на то, что это очень важный момент с точки зрения как грузовых, так и пассажирских перевозок.

«Очевидно, планируется [запустить железнодорожное сообщение]. Без этого вряд ли можно решить [задачи] по объемам поставок грузов, да и люди будут перемещаться. Совершенно точно это находится в планах», — подчеркнул губернатор.

Пока Ростовскую область и Донбасс связывает только автобусное сообщение. В апреле Голубев заявлял, что каждый день из региона в народные республики ездит не менее 25 автобусов, но при необходимости их число могут увеличить.

Губернатор указывал на то, что возобновление железнодорожного сообщения поможет ускорить восстановление Донбасса. Он обратил внимание, что у Ростовской области и ДНР и ЛНР есть большой потенциал для сотрудничества сразу в нескольких сферах. Это и торговля, и транспорт, энергетика, сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность.