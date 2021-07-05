Между Петербургом и Хельсинки вновь начнут курсировать автобусы

С 15 июля возобновляется регулярное автобусное сообщение между Санкт-Петербургом и столицей Финляндии Хельсинки. Перевозчик Ecolines будет выполнять рейсы по вторникам, четвергам и субботам, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на слова представителя компании Андрея Волкова.

В последующем график работы планируют сделать более плотным. Автобусы начнут курсировать ежедневно. Однако ездить по такому маршруту смогут лишь те пассажиры, которые имеют все необходимые документы и разрешения стран отправления и прибытия, сообщил «Петербургский дневник».

Цена билета составит 2700 российских рублей в один конец, а время в пути займет семь часов.