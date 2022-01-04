Диетолог рассказал о правилах разгрузочных дней между Новым годом и Рождеством

В длинные январские выходные принято много готовить, оставшиеся после Нового года салаты люди доедают еще несколько дней. Потом наступает Рождество, которое тоже встречают с накрытым столом. Сгонять набранные за праздники килограммы будет сложно, лучше дать организму отдых и устроить разгрузочные дни, посоветовала диетолог и терапевт Анна Белоусова.

По ее словам, хорошим вариантом может быть фруктовый или рыбный день. А вот голодать категорически не рекомендуется. Это чревато срывом. Можно есть творог, рис, пить компот из сухофруктов, перечислила специалист в беседе с НСН.

«Питаться нужно пять-семь раз в день, это поможет организму прийти в себя. Если есть возможность, можно сделать фруктовый разгрузочный день, это тоже очень хорошо», — отметила Белоусова.

Во время фруктового разгрузочного дня, по ее словам, можно есть любые фрукты, кроме бананов. В них слишком много углеводов, они очень сладкие и калорийные. Также в разгрузочные дни следует воздержаться от соленых продуктов, чтобы избавиться от отеков и лишней воды в организме.

«От Нового года до Рождества семь дней, при желании за это время можно набрать семь килограммов. Это будет огромным стрессом для организма, потому что тут же отзовутся спина, вены, ноги, а у женщин на такой набор отзовется лицо», — заметила она.

Врач добавила, что будет не лишним пить ферментные препараты, потому что пищеварительная система плохо переносит резкую нагрузку.