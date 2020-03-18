Метрополитен в Санкт-Петербурге опубликовал видео о дезинфекции

На ролике видно, что сотрудники метро дезинфицируют поручни и сиденья в вагонах.

По словам пресс-службы предприятия, работники придерживаются всех необходимых профилактических мер, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Дезинфекцию проводят два раза в сутки при помощи вещества, концентрацию которого увечили на 30% по сравнению с привычной нормой.

Влажную уборку в вестибюлях и пассажирских зонах проводят четыре раза в сутки.