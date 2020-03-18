Метрополитен в Санкт-Петербурге опубликовал видео о дезинфекции
УП «Петербургский метрополитен» поделился видеозаписью, на которой показывают дезинфекцию в подземном транспорте. Об этом сообщили «Невские новости».
На ролике видно, что сотрудники метро дезинфицируют поручни и сиденья в вагонах.
По словам пресс-службы предприятия, работники придерживаются всех необходимых профилактических мер, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
Дезинфекцию проводят два раза в сутки при помощи вещества, концентрацию которого увечили на 30% по сравнению с привычной нормой.
Влажную уборку в вестибюлях и пассажирских зонах проводят четыре раза в сутки.