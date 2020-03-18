    18 марта 2020, 11:35

    Метрополитен в Санкт-Петербурге опубликовал видео о дезинфекции

    Ольга Ситникова

    УП «Петербургский метрополитен» поделился видеозаписью, на которой показывают дезинфекцию в подземном транспорте. Об этом сообщили «Невские новости».

    На ролике видно, что сотрудники метро дезинфицируют поручни и сиденья в вагонах.

    По словам пресс-службы предприятия, работники придерживаются всех необходимых профилактических мер, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

    Дезинфекцию проводят два раза в сутки при помощи вещества, концентрацию которого увечили на 30% по сравнению с привычной нормой.

    Влажную уборку в вестибюлях и пассажирских зонах проводят четыре раза в сутки.