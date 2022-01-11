Метрополитен опроверг сообщение о штрафах за проезд без маски через Face Pay

Московский метрополитен не использует систему Face Pay для проверки масок у пассажиров. Эта информация не соответствует действительности. Об этом рассказали в пресс-службе метро столицы.

Ранее член Совета по правам человека при президенте России Игорь Ашманов сообщил «Парламентской газете», что у одного из пассажиров заметили отсутствие маски при помощи распознавания лиц Face Pay. После этого на него якобы наложили штраф в три тысячи рублей.

«Информация о том, что метрополитен использует систему Face Pay для проверки наличия маски у пассажиров и взыскания штрафов за их отсутствие, не соответствует действительности», — сообщили в пресс-службе в беседе с «РИА Новости».

Там также обратили внимание на то, что данные неверны в том числе и из-за указанного в них размера штрафа. На текущий момент размер взыскания за отсутствие маски в метро составляет пять тысяч рублей, а не три. Кроме того, контролем масочного режима занимается ГКУ «Организатор перевозок», который не обладает системой распознавания лиц. Также для оформления штрафа нужны не только фотографии, но и персональные данные человека — вынести постановление только по фото или скриншоту невозможно.

«Метрополитен строго соблюдает действующее законодательство и использует данные пассажиров, которые подключились к Face Pay, только по назначению — для оплаты проезда в метро с помощью распознавания лица», — отметили в пресс-службе.