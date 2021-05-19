Метро Петербурга намерено закупить сливочное масло на шесть миллионов рублей

«Невские новости» выяснили, зачем петербургский метрополитен закупает сливочное масло на шесть миллионов рублей.

Инженер и исследователь петербургской подземки Дмитрий Графов объяснил, что в городском метро есть сеть столовых собственной службы общественного питания.

«В каждом электродепо есть по столовой — всего их шесть. Есть кафе в здании управления на Московском проспекте, кафе в „Доме Связи-2“ на улице Одоевского. Кормят людей и в санатории „Балтийский берег“», — обратил внимание собеседник издания.

В пресс-службе петербургского метрополитена подтвердили слова специалиста. Масло будут поставлять во все перечисленные им места, а также в детский оздоровительный лагерь «Голубая стрела», который находится в Рощино.

«Годовая потребность на все», — обозначили в пресс-службе.