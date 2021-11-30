Метро Петербурга будет работать в Новый год по графику выходного дня

Врио председателя городского комитета по культуре Санкт-Петербурга Федор Болтин сообщил о закрытии метро в новогоднюю ночь. Также по графику выходного дня будет работать весь общественный транспорт. Об этом написало РИА «Новости».

«Мы не будем проводить в этом году массовых мероприятий на Дворцовой площади непосредственно в новогоднюю ночь, которая порой собирала до 1,5 миллиона человек на Невском проспекте, на Дворцовой площади», — процитировало Болтина ИА НСН.

Болтин добавил, что власти не обращались «отдельно в комитет по транспорту в части круглосуточной работы метрополитена».