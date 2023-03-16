Общество 16 марта 2023, 19:12 Metro отменила вход по картам гостя в свои торговые центры Сеть Metro отменила карты гостя для прохода в свои гипермаркеты с 16 марта РИА «Новости»

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Руководство торговой сети Metro отменило вход по картам гостя. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на предоставленную компанией информацию.

«С 16 марта Metro открывает двери для всех покупателей. Теперь для прохода в торговый центр не нужна карта гостя», — подчеркнули в пресс-службе Metro.

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В компании напомнила, что ранее проход в магазины осуществлялся только по карте гостя, а также с ее помощью оплачивались покупки на кассе. До этого карты могли оформить юридические лица и индивидуальные предприниматели.

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К открытию своих торговых центров Metro подготовила расширенный список товаров — всего более 40 тысяч позиций. Кроме того, на карту гостя можно будет накапливать бонусы в виде кешбэка на новые покупки.

Генеральный директор «Metro Россия» Йоханнес Толай заявил, что сейчас работа компании направлена на разрушение стереотипа о том, что торговые центры Metro недоступны для большего числа покупателей.

Магазины Bershka, Pull&Bear и Zara в апреле снова откроют свои двери для покупателей в России, но под новыми названиями. Bershka сменит его на Ecru, Pull&Bear и Zara станут DUB и Maag соответственно.