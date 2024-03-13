Общество 13 марта 2024, 15:42 «Метро НН»: новые станции метро в Нижнем Новгороде расположатся на глубине 10−12 метров

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Новые станции метро в Нижнем Новгороде будут относительно неглубокими. Они расположатся на глубине 10−12 метров, сообщил Telegram-канал «Метро НН».

Отмечается, что станции построят по принципу «классическое метро мелкого заложения», который не особо применим в некоторых городах России.

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Так, например, станция «Уральская» в Екатеринбурге расположена на глубине 43 метров, «Парк Победы» в Москве — 73 метров, «Адмиралтейская» в Санкт-Петербурге — 86 метров, сообщило агентство «Время Н».