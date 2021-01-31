Метро Москвы вернулось к работе в штатном режиме

По требованию полиции ранее в воскресенье ряд станций метро в центре Москвы были частично или полностью закрыты для пассажиров в связи с незаконными акциями. Закрывались в том числе станции «Охотный Ряд», «Александровский сад», «Площадь Революции», «Лубянка», «Кузнецкий Мост», «Китай-город», «Красные Ворота», «Сухаревская», «Трубная».

Правоохранители проводили задержания нарушителей. На Лубянской площади были выставлены ограждения. По данным столичного главка МВД, в несогласованном митинге 31 января приняли участие около двух тысяч человек, включая представителей СМИ.