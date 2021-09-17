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    17 сентября 2021, 12:49

    Метро «Маяковская» в Петербурге откроется в декабре

    Дарья Морозова

    Ремонт на станции метро «Маяковская» в Санкт-Петербурге подходит к концу. Ее откроют в декабре этого года. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Петербургского метрополитена.

    Через месяц станцию покажут СМИ. Пассажиры смогут ей пользоваться с декабря.

    Также единый диспетчерский центр появится на станции метро «Фрунзенская» в Санкт-Петербурге к 2026 году. При этом площадь вестибюля станции вырастет на семь тысяч квадратных метров.