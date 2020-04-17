Метро и наземный транспорт Петербурга прекратит работу в пасхальную ночь
Работу метро и маршрутов наземного транспорта Петербурга решили остановить в ночь на Пасху. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу СПб ГКУ «Организатор перевозок».
Вход на станции метро закроют в 22:00 в субботу. Автобусы, троллейбусы и трамваи перестанут перевозить пассажиров после 23:00.
С 22:00 до окончания движения наземного транспорта временно запретят остановки в центре города, в том числе около Казанского собора и Александро-Невской лавры.
Обычный режим работы общественного транспорта восстановят в воскресенья.