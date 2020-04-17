Метро и наземный транспорт Петербурга прекратит работу в пасхальную ночь

Вход на станции метро закроют в 22:00 в субботу. Автобусы, троллейбусы и трамваи перестанут перевозить пассажиров после 23:00.

С 22:00 до окончания движения наземного транспорта временно запретят остановки в центре города, в том числе около Казанского собора и Александро-Невской лавры.

Обычный режим работы общественного транспорта восстановят в воскресенья.