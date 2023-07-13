Общество 13 июля 2023, 14:22 Метриум: перед обустройством антресоли ее необходимо зарегистрировать в госорганах

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Специалисты издания «Метриум» рассказали, что перед тем, как обустроить антресоль в квартире, ее необходимо зарегистрировать в госорганах.

Верхний полуэтаж должен быть не выше 1,8 метра и не занимать более 40% от всей площади квартиры. Жильцы должны получить специальное техническое заключение, написали «Дни.ру».

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В документе должно быть указано, что несущие конструкции подходят для обустройства антресоли.