«Метр тенька стоит 200 рублей». Крымчанку оскорбили цены на «заросшем» пляже

Крымчанка рассказала, что с нее потребовали 200 рублей за то, что ее сын на минуту в теневую зону на пляже «Барабулька» в поселке Заозерное. Рассказ матери ребенка опубликовали в Telegram-канале «Евпатория Подслушано».

Жительница Евпатории рассказала, что они с ребенком лежали на солнце. Но когда маленький мальчик с лопаткой на минуту зашел в теневую зону, с нее потребовали деньги.

«Тут же подошел сотрудник пляжа и сказал ребенка убрать, так как тень стоит 200 рублей, и они держат в аренде пляж, тоже за него платят», — написала она.

Она отметила, что пляж «заросший» и «грязный». И показала фотографии. Из песка и вправду торчат травинки.

Источник фото: Telegram-канал «Евпатория Подслушано»

«Повторю, в тени мы не отдыхали. И речь не о лежаках, а кусочке тенька под белым навесиком», — отметила она.

Женщина добавила, что они местные, но с таким отношением к людям, по ее мнению, туристов точно можно не ждать.

«Вопросами заросшего пляжа сотрудники не озаботились, а 200 рублей это сразу!» — возмутилась она.