Общество 11 января 2024, 18:52 Методолог Чистякова: дети могут врать из страха перед наказанием

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Зачастую причиной постоянного детского вранья является страх перед наказанием и разочарованием родителей. Об этом рассказала методолог Анастасия Чистякова, сообщил Life.

По словам эксперта, также дети могут врать, чтобы привлечь внимание или заинтересовать окружающих. Если родители и взрослые из окружения не всегда говорят правду, то и дети будут склонны подражать им.

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Изменить такое поведение поможет атмосфера открытого общения в семье, установка четких правил и консультация с психологом, отметила Чистякова.