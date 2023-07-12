Общество 12 июля 2023, 13:58 Методист SportZania Васина порекомендовала обсудить с ребенком опасные моменты, прежде чем разрешать ему гулять одному

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Главный методист департамента дополнительного образования SportZania Полина Васина в разговоре с ИА RuNews24.ru дала советы родителям, как подготовить ребенка к первым самостоятельным прогулкам.

По словам эксперта, необходимо заранее обсудить с ребенком опасные моменты на улице, то есть проезжую часть, животных, незнакомых людей и заброшенные здания.

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Родители сами должны решить, во сколько стоит отправлять ребенка на самостоятельные прогулки. Можно договориться, чтобы ребенок гулял на школьной площадке. Это место знакомо и достаточно безопасно, добавила Васина.