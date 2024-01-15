Общество 15 января 2024, 17:48 Методист Мушта: сдача норм ГТО поможет получить дополнительные баллы для поступления в вуз

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Руководитель методологии и разработки образовательных программ edtech-компании MAXIMUM Education Артем Мушта рассказал, как получить дополнительные баллы для поступления в вуз. Его слова передали «Известия».

Специалист отметил, что одним из способов является участие в учебной деятельности. Речь идет об олимпиадах и сдаче норм ГТО.

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«Хотя, как правило, во втором учебном полугодии таких мероприятий гораздо меньше, не стоит такую возможность упускать», — добавил методист.

Определиться с предметами для сдачи на экзаменах необходимо до 1 февраля, напомнил эксперт.