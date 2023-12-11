Общество 11 декабря 2023, 13:50 Методист Евстратова назвала редким явлением уверенное знание английского в России

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Уверенное знание английского языка в России — редкое явление. Это связано с низким уровнем международной коммуникации. Такое мнение высказала руководитель тренингового центра для преподавателей Skyeng Марина Евстратова в беседе с «Газетой.ru».

По ее словам, в большинстве российских регионов недостаточно мотиваторов для изучения английского. Однако ситуация отличается в субъектах с более развитыми туристическими направлениями, пояснила методист.

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Она также добавила, что влияет на уровень владения языком и стоимость обучения. Не каждый россиянин может найти средства на самообразование.