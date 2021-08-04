Метод сдерживания цен на продукты предложили в Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил способ остановить рост цен на продукты питания. Для этого надо поддерживать местных производителе, написало Ura.ru.

Жители региона все чаще жалуются на быстрый рост цен. Глава региона провел переговоры с торговыми сетями. Теперь на их прилавках появятся товары от местных производителей, которые не завышают цены, пользуясь мерами господдержки.

В ближайшее время в магазинах «Магнит», «Пятерочка», «Мегамарт» и других появятся товары местных предприятий, а также крестьянских хозяйств.