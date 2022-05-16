Метод PRP подарил паре из Германии возможность стать родителями после 16 лет брака

Одной из основных причин бесплодия считается нарушение функции яичников. При экстракорпоральном оплодотворении эта проблема мешает создать качественные эмбрионы. Но ее смогли решить с помощью инновационного метода PRP. Об этой технологии, которая позволяет, несмотря ни на что, подарить счастье материнства, рассказали специалисты клиники Acıbadem.

Название PRP происходит от сокращения platelet rich plasma («обогащенная тромбоцитами плазма»). Этот инновационный неоперативный метод в последние годы применяют современные клиники в репродуктивной медицине. С его помощью можно стимулировать яичники и повысить качество овариального резерва.

Источник фото: телеканал «360»

«При таком лечении можно увеличить количество и качество ооцитов и эмбрионов. В результате возрастает шанс успешного зачатия», — рассказали в Acıbadem.

Процедура PRP происходит следующим образом. Сначала пациент сдает анализ крови. Образец делят на эритроциты и лейкоциты. После жидкость с богатой тромбоцитами плазмой концентрируют. Этот образец используется для PRP.

Влиянию PRP на беременность посвящены различные исследования. Один из самых обширных исследовательских проектов в этой области ведут профессор, руководитель Центра ЭКО сети клиник Acıbadem Бюлент Тыраш и его коллеги.

Источник фото: телеканал «360»

Тыраш уже смог помочь многим парам стать родителями. К нему обращаются пациенты из разных стран мира. Недавно его клиентами стала пара из Германии. Лаура и Томас были в браке 16 лет, но у них не получалось завести детей. Три попытки ЭКО на родине не дали никаких результатов. Семья уже хотела смириться с тем, что их мечта завести детей останется несбыточной, но потом они все же решили попробовать лечение за границей.

«Я видела рекламу Acıbadem, прочитала несколько статей о клинике и ее возможностях ЭКО. Изучила и узнала, что у сети клиник Acıbadem — крупнейшего частного поставщика медицинских услуг в Турции — отличная репутация в области лечения бесплодия», — рассказала Лаура.

Она обратила внимание на множество комментариев о клинике в блогах о здоровье, которые убедили ее, что попробовать стоит. Тогда вместе с мужем Лаура отправилась на встречу с профессором Бюлентом Тырашем.

Источник фото: телеканал «360»

«Он внимательно выслушал нас, изучил наши медицинские документы и поделился своим мнением и планом лечения», — добавила пациентка.

Лауре на момент обращения было 42 года. С учетом предыдущих неудачных попыток ЭКО Тыраш и его команда решили применить PRP-терапию. Две недели спустя пара снова посетила Турцию, и в этот раз им сообщили, что они скоро станут мамой и папой. У пары родилась девочка.

«Нашей прекрасной маленькой девочке сейчас семь месяцев. Мы наконец-то стали родителями. Быть мамой и папой стало нашей главной ролью. Мир теперь вращается вокруг ребенка. Я знаю, что это немного банально, но рождение малышки — это самое большое счастье для нашей семьи», — призналась Лаура.

Источник фото: телеканал «360»

Эксперты Acıbadem обратили внимание, что метод PRP увеличивает вероятность родить ребенка у женщин старше 40 лет. Это дает новый шанс на фертильность женщинам, особенно после неудачного опыта с ЭКО. Также специалисты посоветовали очень внимательно подходить к выбору клиники для ЭКО. Нужно обратить внимание на показатели успеха учреждения, использование инновационных решений, таких, например, как PRP.

В Acıbadem, помимо прочего, есть поддержка и возможность на законодательном уровне в Турции проводить процедуры преимплантационного генетического скрининга. При этом цены на услуги установлены на доступном уровне. Есть современные лаборатории, а врачи имеют высокую квалификацию и большой опыт.

Источник фото: телеканал «360»

История Лауры и Томаса стала еще одним доказательством, что современная медицина может совершить чудо, а специалистам клиники можно доверять.

Представительство сети клиник Acıbadem есть в Москве, на улице Большая Якиманка, 26, корпус 1А. По интересующим вопросам туда можно обратиться и по телефонам +7 495 135-82-80, +7 916 530-22-11. Также у клиники есть свой канал в Telegram.