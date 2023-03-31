Общество 31 марта 2023, 11:06 Метод ограничения незаконной вырубки лесов предложили в Совете Федерации

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Члены Совета Федерации предложили предоставить арендаторам лесных участков право охранять свои территории от пожаров и незаконных рубок. Таким образом они смогли бы также снимать на видео людей, которые заготавливают древесину без разрешения. Об этом написала «Парламентская газета».

Зампред Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Владимир Лебедев считает, что арендаторы должны также участвовать в тушении лесных пожаров, либо хотя бы следить за теми, кто эти пожары устраивает.

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Так называемым лесным производственным инспекторам следовало бы пройти подготовку, изучить законодательство и нормативные акты, касающиеся защиты лесов от пожаров и незаконных рубок, добавили в Совете Федерации.