«Метод бабочки» признали гениальным математическим лайфхаком

Пользователи соцсети TikTok восхитились «методом бабочки», которым можно легко складывать дроби с разными знаменателями. Видео с объяснением лайфхака опубликовал учитель математики Дмитрий Давидюк.

Воспользоваться «методом бабочки» достаточно просто. Нужно умножить числитель первой дроби на знаменатель второй, а затем числитель второй на знаменатель первой. Числителем дроби в ответе станет сумма двух получившихся чисел. Знаменателем — результат умножения знаменателей складываемых дробей.

Пользователи TikTok оценили лайфхак и оставили множество хвалебных комментариев автору. Часть из них заявили, что любили бы в школе математику, если бы ее преподавали таким способом.

За несколько дней ролик Давидюка набрал более 4,5 миллиона просмотров.

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